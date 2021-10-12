Утром во вторник, 12 октября, в селе Софиевская Борщаговка под Киевом мужчина в камуфляже открыл огонь по семье. В результате один человек получил ранение.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Полиции Киевской области.

Информация о стрельбе поступила правоохранителям около 07:45. Неизвестный в камуфляже выстрел в сторону 27-летнего молодого человека, который вместе с 28-летней женой садился в машину. Мужчина получил ранение ноги, также был поврежден автомобиль.

Полиция возбудила уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК. Сейчас правоохранители устанавливают, из какого оружия стрелял злоумышленник и все обстоятельства стрельбы. Всех, у кого есть информация о происшествии, просят сообщать ее полицейским.

Напомним, 1 октября в Киеве обстреляли служебное авто главы Государственной архивной службы, ранение получил водитель.

Также мы писали о том, что в конце сентября жителей Броваров напугала стрельба на улице, после этого в МВД заявили, что связи с криминалом нет. По информации ведомства, это были учения территориальной обороны.