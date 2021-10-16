В пятницу, 14 октября, в Черновцах неизвестные обстреляли машину во время движения. В результате инцидента пострадали два человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Установлено, что на одной из улиц Черновцов неизвестные совершили несколько выстрелов из оружия по машине во время движения, где находились 49-летний черновчанин и 63-летняя пассажирка. В результате обстрела оба получили травмы рук различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Спустя время правоохранителям удалось установить личность одного из злоумышленников. Им оказался 22-летний житель Ивано-Франковска. Сейчас он находится в СИЗО.

Следователи начали расследование. Сегодня суд избрал меру пресечения мужчине в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

В Черновцах неизвестные обстреляли автомобиль. Фото: Нацполиция

Напомним, в Днепровском районе Киева группа неизвестных людей обстреляла пассажирский автобус. В результате стрельбы водитель транспорта получил ранения.

Ранее мы писали о том, что во вторник, 12 октября, в селе Софиевская Борщаговка под Киевом мужчина в камуфляже открыл огонь по семье. В результате один человек получил ранение.