Сегодня, 25 января, в центре Киева возле главного Офиса Службы безопасности Украины прозвучали выстрелы возле пункта обмена валют.

Видео инцидента публикуют очевидцы.

На видео с места событий происходит конфликт между группой мужчин. Один из них вооружен автоматом Калашникова, а другой представляется сотрудником Службы безопасности Украины.

Мужчина, за спиной которого стоит человек с автоматом, спрашивает мужчину напротив, где он работает. Тот отвечает, что в СБУ.

"Ксиву покажи! Ксиву, я сказал покажи!", - кричит один из участников конфликта.

Как сообщил источник "Страны" в МВД, 25 января, в 15:50, в Шевченковском районе (ул. Владимирская, 23-я) мужчина произвел несколько выстрелов из автомата Калашникова. Информация о пострадавших не поступала. На место происшествия направлено спецподразделение "КОРД".

Установлено, что представители ОО "Украинский стяг" пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют. После этого к пункту обмена валют подъехал автомобиль инкассации, откуда вышел работник, который, восприняв это как нападение, произвел несколько выстрелов вверх из автоматического оружия. Люди не пострадали.

Источник "Страны" сообщил, что все участники инцидента уже задержаны. А также рассказал детали происшествия.

"Инкассатор" на деле - охранник пункта обмена валют. У него было охотничье ружье Сайга (это переделанный автомат Калашникова). Оружие изъято. А те, кто пикетировал охранника - представители ОО "Украинський стяг". Будет возбуждено уголовное дело по "хулиганке", пойдет в суд", - сообщил наш собеседник.

Источник также уточнил, что обменник никто не пытался ограбить.

Как выяснилось, в конфликте со стрельбой между инкассаторами и членами "Украинского стяга" участвовал праворадикал Кристиан Ударов, который сам написал об этом в своём телеграмм-канале.

"С учетом такого фигуранта дела можно предположить, что "активисты" на обменнике не просто наклейки вешали", - комментирует Тelegram-канал "Политика Страны".

Стоит отметить, что Кристиан Ударов участвовал в погромах ночных клубов и ресторанов киевского Подола. Кристиан Ударов начинал свою "карьеру" в праворадикальной организации "Традиции и порядок", официально является безработным.

Напомним, под Харьковом вооруженный мужчина в балаклаве со стрельбой ограбил заправку и сбежал.

Также сообщалось, что в колледже Черкасской области двое студентов планировали устроить массовую стрельбу.