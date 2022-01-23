В воскресенье, 23 января, в городе Бровары 4 человека напали на мужчину, избили его и забрали мобильный телефон. Однако, патрульные села Чайки смогли выследить злоумышленников.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киевской области.

Инцидент произошел около 14 часов, стражи порядка получили сообщение о том, что в городе Бровары 4четыре человека напали на мужчину, избив его и забрав мобильный телефон.

Заявитель дал подробное описание злоумышленников и указал марку автомобиля, на котором они уехали. Полицейские смогли отследить передвижение указанного транспортного средства и предоставить необходимую оперативную информацию коллегам.

Менее чем через час инспекторы села Чайки обнаружили и остановили автомобиль на 19 км автодороги Киев — Чоп. В салоне транспортного средства находились четыре человека, похожие по описанию заявителя.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу по установлению всех обстоятельств дела и предоставлению правовой квалификации действиям мужчин.

Ранее мы писали, что в Сарнах, Ровенской области, четверо парней напали на сотрудника полиции, а тот их расстрелял в ответ.

Также "Страна" сообщала, что в Киеве на проспекте Победы в Шевченковском районе двое злоумышленников обратились к известному журналисту, теле- и радиоведущему, а также соучредителю "Общественного радио" Андрею Куликову с просьбой закурить, после того, как журналист им отказал, они избили и ограбили его.