Во вторник, 18 января, в Харькове во время съемок сюжета о неблагополучной семье произошло нападение на журналистов. Съемочные группы двух национальных каналов - СТБ и "1+1" - атаковал сожитель женщины, которая в течение нескольких дней не пускала в квартиру свою 11-летнюю дочь.

Об этом рассказал глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Fаcebook.

В Харькове журналисты приехали снимать сюжет о семье, в которой родная мать не пускала несколько дней домой ребенка. Девочку забрали в больницу, где мать ее не навещала. А в назначенное время она не приехала в соцслужбу.

Во время съемок женщина была дома, но, так же, как и дочери, не открыла двери журналистам. Ее сожитель, который представился Аркашей, все же решил пообщаться со съемочной группой, судя по его речи и движениям, он был в нетрезвом состоянии. На вопрос, когда в в последний раз видел ребенка, отвечал невпопад, хамил журналистам.

На кадрах видео, которое обнародовала журналистка СТБ Мария Малевская, можно увидеть, как мужчина поднимается к тропинке, где стоит съемочная группа. Он грубо толкает их, пытается разбить камеры, наступает на человека, который защищается штативом. Аркадий агрессивно бросается на журналистов и операторов. После конфликта он вернулся к дому и запрыгнул в окно квартиры.

"Впрочем, журналисты не собираются писать заявление в полицию: "Так как там настолько асоциальный тип, что это не имеет смысла, – объяснила Мария Малевская в комментарии Национальному союзу журналистов. – По опыту нашего суда, по делу об избиении журналистов в 2014 году мы столько на те суды отходили. Столько времени упустили, и все напрасно. В этом случае это еще неэффективнее", - написал Томиленко.

Напомним, в Днепре жестоко избили двух телеоператоров.

Также сообщалось, что ООН сообщила об угрозах в Украине для нацменьшинств и массовых притеснениях журналистов и оппозиционных партий.