Большинство региональных и местных газет, которые до 2019 года были коммунальными предприятиями, не в состоянии платить за газ и отопление помещений по новым тарифам. Об этом заявили в Национальном союзе журналистов Украины, передает "Укринформ".

По словам главы НСЖУ Сергея Томиленко, местные издания формально считаются частным бизнесом, поэтому и цены для них установлены максимальные.

"Власть должна воплощать в жизнь программу антикризисных мер в поддержку украинских местных СМИ. Наша ключевая инициатива - безотлагательное проведение в первом полугодии специальных парламентских слушаний на тему экономической устойчивости местных СМИ", - заявил Томиленко и добавил, что парламентские слушания - это не только площадка для отчета чиновников, но и средство объединения усилий ответственных политиков, должностных лиц и представителей отрасли для улучшения осведомленности украинцев об актуальных событиях и эффективной защиты информационного пространства Украины.

По данным НСЖУ, большинство офисов региональных СМИ пока почти не отапливаются.

"Впервые за последние годы с наступлением холодов мы не включаем в помещении редакции газовое отопление. Включили только на два дня, когда температура воздуха на улице достигла минус десяти градусов... Я общался с коллегами из Одесской, Николаевской Донецкой, Львовской областей и везде ситуация сложная. Эту проблему надо поднимать на уровне правительства, потому что так дальше не может быть", - рассказал главный редактор газеты "Обрії Ізюмщини" (город Изюм, Харьковская область) Константин Григоренко.

Ранее "Страна" писала о том, что в НСЖУ раскритиковали политиков и "активистов", которые хотят рассорить журналистов.

Также мы сообщали, что в НСЖУ возмутились требованием полиции получить личные данные журналистов, состоящих в организации.