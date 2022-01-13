В НСЖУ обеспокоены попытками политиков и отдельных активистов рассорить украинских журналистов. Об этом в соцсети написал глава НСЖУ Сергей Томиленко. Он считает, что это приведет к ослаблению в целом украинской журналистики.

"Ситуация, в которой работаем, и так крайне сложна. К таким общеизвестным негативным факторам, как пандемия COVID-19 и война на Востоке Украины, добавляются высокий уровень безнаказанности за преступления против журналистов, неудовлетворительное исполнение государством его обязанности обеспечить безопасность работникам СМИ, отсутствие надлежащего реагирования власти и правоохранительных органов на острые публикации в СМИ. А еще - критическая ситуация с подпиской на местные издания вследствие непродуманного реформирования "Укрпочты", игнорирование властями предложений медиасообщества по введению государственной поддержки СМИ в период пандемии, непродуманные законодательные инициативы, угрожающие свободе слова из-за наделения чрезмерными полномочиями Национального совета по телевидению и радио опасность фактического уничтожения общественного вещателя, введение государственной цензуры, создание надуманных "концернов" телерадиовещания и т.д.", - пишет Сергей Томиленко.

Он считает, что в таких условиях журналистам особенно нужно быть едиными, а война друг с другом и поощрение конфликтов в журналистских рядах только ослабит всех - и тех, на кого направлены такие усилия, и тех, кто сам раздувает огонь вражды.

"Это будет на руку только тем, кто не нуждается в украинской журналистике и украинских журналистах. А наше общее дело, наша профессия, за которую болеем, останутся в проигрыше", - считает глава НСЖУ.

Также он называет тех, кому выгодны конфликты между журналистами.

"Нечистым на руку политикам, отдельным недальновидным представителям общественного сектора нужны рассоренные журналисты. Но самим журналистам это не нужно. Нам нужны не конфликты между журналистами и журналистскими организациями, а сильная, влиятельная и качественная украинская журналистика. Это та платформа, которая нас объединяет", - пишет Томиленко.

По словам главы НСЖУ, объединяет украинских журналистов гораздо больше, чем разъединяет.

"Так что давайте не вешать друг на друга ярлыки, а совместно защищать профессию. Призываем не вестись на манипулятивные призывы "искать врагов", не распространять в соцсетях "язык вражды", не подставлять подножки коллегам, имеющим другую точку зрения. Давайте искать, находить, видеть и использовать то, что нас объединяет, а не то, что разъединяет. Объединяет - а значит, делает сильнее и устойчивее перед многочисленными внешними и внутренними вызовами. Давайте ставить во главу угла нашу профессию, а не узкокорпоративные интересы или собственные амбиции. Потому что наша профессия – это и есть наш общий интерес. А сильная журналистика и журналисты – надежная защита общественного интереса!" - призывает Томиленко.

Также он говорит о необходимости усиления саморегулирования в медийной сфере и соблюдения Кодекса этики украинского журналиста. что поможет предотвратить попытки регулирования медиа со стороны государства.

"Национальный союз журналистов Украины как самая массовая журналистская организация государства, которая имеет ячейки во всех 24 областях Украины и городе Киеве, объединяющие более 18 тысяч членов, со своей стороны и в дальнейшем будет сосредоточивать внимание на защите основополагающих ценностей демократии в информационной сфере, поддержке независимых медиа , соблюдении профессиональных и нравственных стандартов. А также всячески будет способствовать единению журналистского сообщества в защите законных прав и интересов работников СМИ", - добавил глава НСЖУ.

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Также мы сообщали, что в первый же день работы обновленного телеканала "Рада" там взбунтовались журналисты из-за промо-ролика.