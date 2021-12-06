В Сарнах, Ровенской области, четверо парней напали на сотрудника полиции, а тот их расстрелял в ответ.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Молодые люди на улице поругались с сотрудником полиции, проследили его путь до дома, повредили ворота и набросились с кулаками на полицейского, а затем и на его жену.

Полицейский открыл огонь по нападавшим и ранил троих.

Четверым нападавшим сообщили о подозрении в нападении на полицейского, троих суд отправил на домашний арест, по четвертому решение еще не принято.

Ранее мы писали о том, что в Одесской области лейтенант Вооруженных сил Украины, находясь в состоянии наркотического опьянения, покусал сержанта полиции. Пострадавший полицейский обратился за медицинской помощью.

Также "Страна" сообщала, как в Каменском Днепропетровской области мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, разбил окна и проколол колеса на машине правоохранителей, когда те прибыли на вызов. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия, однако его оперативно задержали. Мужчине грозит штраф или провести в тюрьме до пяти лет.