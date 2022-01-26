Во Львове развернули военные учения для работников коммунальных предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города. Коммунальщики уже прошли первую тренировку. Об этом пишет "Эспресс.Запад".

По словам внештатного советника городского головы и экс-замкомандира 80-й десантно-штурмовой бригады по вооружению Николая Грицайчука, 10 участников боевых действий в АТО обучают коммунальщиков стрельбе из карабина. В планах также и освоение обращения с пистолетом. Учения будут проводить пока один раз в неделю.

"Цель участников боевых действий - научить людей как правильно обращаться с оружием, бронежилетами, касками. Это подготовка населения к активному участию в терробороне города. В настоящее время учим коммунальщиков. Территориальная оборона позволит подкрепить тыл в войсках и освободить регулярную армию от охраны важных объектов жизнедеятельности города. Это берет на себя тероборона", - рассказая Николай Грицайчук.

Также в Львовской мэрии планируют запустить курсы домедицинской подготовки. Кроме того, в планах начать обучение школьников старших классов.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин разрешил бойцам Теробороны применять охотничье оружие во время боевых задач.

Также мы разбирались, кто и зачем создает в Украине отряды теробороны.