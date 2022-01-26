Во Львове ветераны АТО обучают коммунальщиков стрельбе из карабина
Во Львове развернули военные учения для работников коммунальных предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города. Коммунальщики уже прошли первую тренировку. Об этом пишет "Эспресс.Запад".
По словам внештатного советника городского головы и экс-замкомандира 80-й десантно-штурмовой бригады по вооружению Николая Грицайчука, 10 участников боевых действий в АТО обучают коммунальщиков стрельбе из карабина. В планах также и освоение обращения с пистолетом. Учения будут проводить пока один раз в неделю.
"Цель участников боевых действий - научить людей как правильно обращаться с оружием, бронежилетами, касками. Это подготовка населения к активному участию в терробороне города. В настоящее время учим коммунальщиков. Территориальная оборона позволит подкрепить тыл в войсках и освободить регулярную армию от охраны важных объектов жизнедеятельности города. Это берет на себя тероборона", - рассказая Николай Грицайчук.
Также в Львовской мэрии планируют запустить курсы домедицинской подготовки. Кроме того, в планах начать обучение школьников старших классов.
Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин разрешил бойцам Теробороны применять охотничье оружие во время боевых задач.
Также мы разбирались, кто и зачем создает в Украине отряды теробороны.