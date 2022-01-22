В Виннице около 04:00 в субботу, 22 января, правоохранительные органы задержали несколько молодых мужчин, устроивших драку и стрельбу в ночном клубе. В результате инцидента пострадали люди, а злоумышленники закрылись в туалете, чтобы избежать наказания.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Во время отдыха в ночном развлекательном заведении между двумя компаниями возникла потасовка, во время которой один из ее участников произвел несколько выстрелов в сторону соперников. В результате стрельбы травмированы два человека. Вооруженный злоумышленник и двое его знакомых закрылись в туалете. Для их задержания была введена в действие полицейская операция "Гром" и привлечены бойцы спецподразделения КОРД", – говорится в сообщении.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, злоумышленников задержали спецназовцы. У одного из них изъяли огнестрельное оружие.

Обстоятельства преступления устанавливают оперативники и следователи. Начато уголовное производство по статье ч.4 ст.296 (хулиганство - Ред.) УК Украины. Теперь злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

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