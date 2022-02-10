Монастырский уволил главу полиции Харьковской области Перлина за фальсификацию ДТП с кортежем Ярославского

Глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что уволил главу полиции Харьковской области Станислава Перлина за попытку сфальсифицировать обстоятельства ДТП с кортежем Александра Ярославского.

По словам министра, человек, который взял на себя вину и которому было вручено подозрение на самом деле был в момент аварии совсем в другом месте.

Дело будет передано на расследование в Главное следственное управление Нацполиции.

"Причиной таких моих действий стало то, что сегодня следователи Харьковской полиции подали в прокуратуру Харьковской области подозрение за совершение резонансного ДТП, которое было составлено на пришедшее утром лицо и заявило, что именно оно было за рулем авто, на котором было совершено смертельное ДТП. Однако уже сегодня стало известно, что этот человек находился во время ДТП в другом месте. Из-за попыток скрыть это преступление и предоставление заведомо ложных показаний дело должно быть передано в Главное следственное управление Национальной полиции для полного и объективного расследования", - написал в Facebook Денис Монастырский.

Напомним, что о смертельном ДТП стало известно минувшей ночью. На трассе Чугуев-Мартовое обнаружили сбитого автомобилем погибшего мужчину средних лет. Рядом никого не было. На месте нашли номера с цифрами 0018. Как рассказал источник, эти номера принадлежат машине из кортежа Ярославского и бизнесмен сам часто ездит за рулем.

После инцидента Ярославский прокомментировал смертельное ДТП с его кортежем и заявил, что в это время он спал дома.

Однако после этого харьковский бизнесмен срочно вылетел в Англию, и его самолет, по данным Flightradar, благополучно приземлился в Лондоне.

Вскоре появилась информация в СМИ о том, что жертву ДТП переехали сразу два авто из кортежа Ярославского, и что бизнесмен находился в одном из них.