Бизнесмен Александр Ярославский впервые прокомментировал смертельное ДТП под Харьковом с участием его кортежа.

Об этом он рассказал в интервью харьковскому изданию "Обьектив".

"Я спал дома и утром только узнал об этом", - рассказал Ярославский.

Тот факт, что к аварии причастен автомобиль его кортежа, бизнесмен не подтвердил, но и не опроверг. На вопрос, принадлежат ли автомобилям его кортежа номера 0018 (номерной знак, который был найден на месте аварии), он сообщил, что "не следит за своими номерами".

На вопрос: "Как вы в целом можете прокомментировать это и был ли на этой трассе ваш кортеж", Ярославский ответил: "Никак". На уточнение по поводу того, где был кортеж, пока бизнесмен спал, Ярославский предложил поинтересоваться у кортежа.

Напомним, в ночь на 10 февраля в Харьковской области насмерть сбили мужчину. На месте аварии были найдены номерные знаки 018, которые по информации СМИ принадлежат кортежу Ярославского.

После этого в МВД сообщили, что Ярославского вызовут на допрос, как возможного участника ДТП.

Однако, по данным "Страны", Ярославский сегодня вылетел из Украины в Англию.