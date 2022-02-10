В ночь на сегодня, 10 февраля, в Харьковской области на трассе "Чугуев-Мартовое" произошло смертельное ДТП - автомобиль насмерть сбил мужчину. На месте аварии нашли номерные знаки автомобиля из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники среди правоохранителей.

"Немного после полуночи в полицию поступил звонок, что на трассе Чугуев-Мартовое сбили человека. Это произошло ближе к Мартовому. Погиб мужчина, средних лет. Никого рядом не было. На месте нашли номера 0018", - рассказал собеседник издания.

Как рассказал источник издания, эти номера принадлежат машине из кортежа Ярославского и бизнесмен сам часто ездит за рулем.

Сообщается, что водителя сегодня допрашивают правоохранители. Официально полиция не комментирует это сообщение.

По данным издания, есть свидетели, которые видели, как кортеж бизнесмена, который работает в Харькове, а живет в Мартовском, уезжал из города.

Напомним, в декабре журнал Forbes оценил состояние Ярославского в 820 миллионов долларов.

Также сообщалось, что Ярославский рассказал "Стране" из-за чего поссорился и как помирился с умершим мэром Харькова Кернесом.