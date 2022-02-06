Утром в воскресенье, 6 февраля, в Николаевской области на трассе Т-1510 в районе города Новая Одесса разбился автомобиль Hyndai Getz. Машина слетела с проезжей части и врезалась в дерево.

Об этом в Facebook пресс-служба ГСЧС Украины.

Прибыв на место инцидента, спасатели выяснили, что машиной управлял водитель 1999 года рождения. В результате аварии пострадали четыре человека, в том числе двое детей, 2018 и 2022 года рождения.

С помощью спецоборудования спасателям удалось деблокировать мужчину-пассажира 1988 года рождения. От полученных травм он скончался в больнице. Состояние других пострадавших сейчас оценивают медики.

В то же время в Нацполиции уточнили, что за рулем находилась девушка. Сейчас она вместе с детьми находится в больнице. Предварительная причина – она не справилась с управлением. Начато расследование о нарушении правил дорожного движения.

Напомним, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием одного из недавно вышедших на дороги Украины для отслеживания скоростного режима полицейских автомобилей-"фантомов" Skoda Kodiaq. Машина правоохранителей столкнулась с Lexus RX350, которым управляла женщина.

Также "Страна" писала, что в Кировоградской области произошла авария, столкнулись два автомобиля, один из водителей погиб. В результате столкновения "Audi" вспыхнула, водитель автомобиля погиб на месте. Спасатели тогда потушили пожар, а также деблокировали водителя легковушки "Skoda", зажатого в изуродованной кабине.