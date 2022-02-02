Народный депутат Александр Трухин впервые прокомментировал видео, на котором он пытается сбежать с места ДТП и подкупить полицейского. "Слуга народа" заявил о готовности нести ответственность за аварию и сложить депутатский мандат в том случае, если того будут требовать ситуация и команда фракции.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я осознаю свою политическую ответственность и понимаю решение своих однопартийцев и коллег по фракции… Я не скрываю, что хотел поскорее уйти с места аварии. Я осознавал свой статус народного депутата и предусматривал публичный резонанс, к которому приведет авария независимо от того, виноват ли я или нет. Я не убежал и не скрывался с места аварии еще до прибытия полицейских, а хотел уйти, когда уже была оказана помощь всем участникам ДТП. Если команда и ситуация вынудит сложить мандат, я готов понести и эту ответственность", - сказал Трухин.

Он добавил, что ему "искренне жаль, что он оказался в эпицентре этого скандала".

"Что касается моего поведения на месте аварии. Мне стыдно. В состоянии шока я действительно наговорил много глупостей, которые в обычном состоянии я бы не повторил. Я хотел бы извиниться перед всеми, кого коснулась моя реакция в шоковом состоянии", - спустя полгода после ДТП вдруг заявил нардеп.

Он также сказал, что его поведению "вряд ли есть оправдание".

"Я понимаю, что сейчас многих возмущают эмоции и желание приписать мне все возможные преступления, но я не давал никому взятки, не брал взятки, и слава богу, в результате аварии все остались живы и здоровы", - отметил Трухин.

Парламентарий сообщил, что в течение последних пяти месяцев он "сотрудничал с правоохранителями, проводил следственные мероприятия, давал показания и предоставил сотрудникам ГБР и Национальной полиции всю информацию".

"И если нужно – готов пройти это еще раз до завершения расследования", - заверил нардеп.

Слова Трухина прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"В принципе, с учётом того, что Трухин занимался для Офиса президента разными "шкурняковыми" вопросами, схема сложения мандата с последующим исчезновением Трухина из Украины может быть для Банковой вполне рабочей", - предположил канал.

Ранее "Страна" рассказывала о важной роли Трухина в "Слуге народа" и о том, какие ошибки допустили правоохранители на месте ДТП с его участием.

Также мы подробно разбирали скандал с обнародованием нового видео с места резонансного летнего ДТП с участием Трухина.