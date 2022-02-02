После сеанса разоблачения народного депутата Александра Трухина "Страна" решила разобрать с правовой точки зрения поведение полицейских, прокуратуры и Государственного бюро расследований в свете скандальной ситуации.

Во-первых, многие начали называть патрульного полицейского Сергея Петрика, которому предлагал взятку нардеп, едва ли не героем. Мол, он принципиальный и неподкупный. Однако мы показали видеозапись общения копа с Трухиным нашим источникам в правоохранительных органах и у тех возникла к Петрику масса вопросов.

Любого начинающего патрульного детально инструктируют, как себя вести, когда предлагают взятку.

Он должен предупредить взяткодателя об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды лицу при исполнении, а если взятку продолжают настойчиво предлагать (как в случае с Трухиным), зафиксировать это на нагрудный видеорегистратор, привлечь свидетелей и написать рапорт об этом на имя начальника. Если же на месте происшествия или преступления работает следственно-оперативная группа (СОГ), необходимо обратиться к следователю, который является старшим в СОГ, с целью протокольно задокументировать еще одно правонарушение - уже со взяткой.

Однако Петрик ни слова не сказал следователю на месте ДТП, рапорт о предложении взятки сразу не написал, а по его поведению на месте преступления видно, что он очень колебался, брать или не брать мзду.

А также позволил потенциальному правонарушителю перелезть через отбойник и уйти в лес - вопреки нормативным приказам Нацполиции, которые предписывают полицейским обеспечивать присутствие участников на месте происшествия, если тем не требуется помощь медиков во время составления процессуальных документов (протокола осмотра места происшествия и фиксации следов ДТП).

Наоборот, Петрик пошел вслед за Трухиным в лес и там в чаще вел с ним беседу.

Во-вторых, есть немало вопросов и к следователю из СОГ, который фигурирует на записи и выезжал на это ДТП. Стоит отметить, что на аварии с пострадавшими выезжают, как правило, следователи, специализирующиеся именно на этом виде правонарушений, то есть узкие специалисты.

В этом случае следователь должен был взять смывы с выстрелившей подушки безопасности в машине, на которой передвигался Трухин, а также смывы с рулевого колеса и выстреливших шторок безопасности. Позже, уже при наличии постановления прокурора об отборе биологических образцов у всех ехавших в машине нардепа, включая и самого Трухина (обычно отбирается букальный эпителий - то есть слюна), назначается сравнительная молекулярно-генетическая экспертиза. По ее итогам видно, чьи биологические образцы совпали с образцами на подушке безопасности водителя и руле. То есть правоохранители получают железное доказательство того, что определенный человек был за рулем.

В этом же случае не видно, чтобы следователь брал смывы в машине нардепа. Более того, следователь и патрульные позволили Трухину полезть на водительское место в разбитом автомобиле под предлогом того, что он-де хочет найти слетевшие очки. И теперь если дело дойдет до подозрения Трухину, то он легко сможет оправдаться: мол, да я касался руля и подушки безопасности, когда искал очки.

Также довольно смазано зафиксирован отказ Трухина от освидетельствования на алкоголь.

И в случае судебного разбирательства он может сказать, что попросту не понял, что ему предлагал следователь, так как, например, самостоятельно порывался поехать в больницу. И на видеозаписи действительно есть момент, когда он просится в скорую. Правда, можно предположить, что уехать на скорой он хочет совсем не к наркологу, а с целью ретироваться с места ДТП.

В-третьих, совершенно неубедительно выглядят доводы ГБР об отсутствии у них записей боди-камер полиции.

Эти записи требуют во время расследования в первую очередь (об этом знают даже неопытные следователи самых периферийных управлений полиции), так как техника фиксирует и свидетелей на месте ДТП, и поведение участников. К примеру, согласно правовой позиции Верховного суда, по внешним признакам на видео алкогольного опьянения, подкрепленного показаниями свидетелей, можно доказать в суде при рассмотрении дела по сути, что тот или иной участник ДТП был пьян - даже без медицинского освидетельствования.

По данным "Страны", видеозапись, которая вчера была обнародована, имелась в распоряжении руководства МВД буквально сразу после ДТП. Ее видел и министр внутренних дел Монастырский, и даже, как говорят наши источники, президент Зеленский.

Однако было принято политическое решение хода этим материалом не давать, а дело против Трухина спустить на тормозах.

"Трухин важная персона. В свое время он зашел в "Слугу народа" как человек Коломойского. Он был женат на дочери бизнес-партнера олигарха Мартынова. Но затем установил прямую коммуникацию с Зеленским и Ермаком. И те ему доверяли решение многих деликатных "шкурняковых" вопросов. Сам Трухин был одним из тех, кто сидел на кассе в партии. Заведовал поступлением и распределением денег. В том числе и по зарплатам в конвертах. По сути, именно он, будучи первым заместителем главы бюджетного комитета Рады, управлял в парламенте процессами, связанными с подготовкой бюджета и его изменениями. Именно поэтому его решили выводить из-под удара. Но сейчас, после колоссального резонанса, Трухина показательно сдают. Но именно что показательно. Я до конца не уверен, что ему в реальности что-то угрожает. Как-то резонанс схлынет, дело вновь попытаются замять. Тем более что после полугодичной работы по его развалу, собрать какую-то серьезную базу для суда будет уже трудно", - сказал "Стране" один из депутатов от "Слуги народа".

Ранее "Страна" подробно разбирала скандал с обнародованием нового видео с места резонансного летнего ДТП с участием Трухина.

Мы также приводили реакцию соцсетей на новый виток скандала.