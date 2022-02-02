Нардеп Трухин хотел откупиться от полиции. Фото: скриншот из видео

Экс-глава МВД Арсен Аваков рассказал о поступке патрульного Сергея Петрика (это тот, которого нардеп Александр Трухин на слитом видео просит дать "тихонечко уйти в лес").

Об этом Аваков написал в Facebook.

"Патрульный полицейский Сергей Петрик отказался от взятки $150 000 и сделал свою работу", - пишет Аваков.

На видео Трухин намекал полицейскому на спортивную сумку с деньгами, которая лежит в багажнике. И если Трухин предлагал Петрику (должностному лицу при исполнении) взятку - это уже преступление, объясняет телеграм-канал Политика страны.

Поэтому или Петрик скрыл факт предложения взятки, не заявив об этом своему руководству и не рассказав в свидетельских показаниях следствию, как и заявляет ГБР. Или он все рассказал, но начальство и следствие решило скрыть эту информацию.

Аваков - о ситуации с Трухиным. Скриншот поста

Напомним, "Страна" писала о том, что вчера было опубликовано видео, как "слуга народа" Трухин после ДТП пытается подкупить полицию

После этого в МВД прокомментировали видео, как "слуга народа" Трухин после ДТП пытается подкупить полицию. В ведомстве открестились от дела об этом ДТП и заявили, что уголовные производства, в которых Трухин может фигурировать в качестве подозреваемого, входят в подследственность Государственного бюро расследований.

Также мы писали, что нардепа Трухина исключили из партии "Слуга народа".

Кроме того, сообщалось, что Венедиктова поручила зарегистрировать дело против нардепа Трухина, расследовать его будет НАБУ.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.