Экс-глава МВД Арсен Аваков рассказал о поступке патрульного Сергея Петрика (это тот, которого нардеп Александр Трухин на слитом видео просит дать "тихонечко уйти в лес").

Об этом Аваков написал в Facebook.

"Патрульный полицейский Сергей Петрик отказался от взятки $150 000 и сделал свою работу", - пишет Аваков.

На видео Трухин намекал полицейскому на спортивную сумку с деньгами, которая лежит в багажнике. И если Трухин предлагал Петрику (должностному лицу при исполнении) взятку - это уже преступление, объясняет телеграм-канал Политика страны.

Поэтому или Петрик скрыл факт предложения взятки, не заявив об этом своему руководству и не рассказав в свидетельских показаниях следствию, как и заявляет ГБР. Или он все рассказал, но начальство и следствие решило скрыть эту информацию.

Напомним, "Страна" писала о том, что вчера было опубликовано видео, как "слуга народа" Трухин после ДТП пытается подкупить полицию.

После этого в МВД прокомментировали видео, как "слуга народа" Трухин после ДТП пытается подкупить полицию. В ведомстве открестились от дела об этом ДТП и заявили, что уголовные производства, в которых Трухин может фигурировать в качестве подозреваемого, входят в подследственность Государственного бюро расследований.

Также мы писали, что нардепа Трухина исключили из партии "Слуга народа".

Кроме того, сообщалось, что Венедиктова поручила зарегистрировать дело против нардепа Трухина, расследовать его будет НАБУ.