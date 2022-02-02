Генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное дело против нардепа Александра Трухина после появления видео, на котором запечатлено, как народный избранник после ДТП пытается подкупить полицию.

Об этом Венедиктова написала на своей странице в Facebook.

Расследовать дело генпрокурор поручила Национальному антикоррупционному бюро Украины.

Отметим, что уже есть дело по факту ДТП с участием нардепа, которое расследует ГБР. При этом, как сообщалось ранее, ГБР допросило нардепа Трухина по делу о ДТП, но за пять месяцев расследования, кто был за рулем, установлено не было.

Напомним, после публикации видео, как Александр Трухин после ДТП пытается подкупить полицию, нардепа исключили из партии "Слуга народа".

Ранее глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия призвал исключить Трухина из фракции.

Сегодня мы писали, что в МВД прокомментировали видео со "слугой народа" Трухиным после ДТП и заявили, что уголовное производство было передано из Нацполиции в ГБР.

Ранее мы подробно рассказывали об аварии с участием Александра Трухина.