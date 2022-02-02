В Министерстве внутренних дел прокомментировали видео первых моментов после скандальной аварии с участием народного депутата из "Слуги народа" Александра Трухина, которая произошла в августе прошлого года.

Об этом говорится на сайте МВД.

Отметим, на видео запечатлено, как Трухин после ДТП пытался договориться с полицейским и заявил о том, что хотел "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским.

В ведомстве напомнили, что "народный депутат Украины является специальным субъектом уголовного производства. Уголовные производства, в которых он может фигурировать в качестве подозреваемого, входят в подследственность Государственного бюро расследований (ГБР)".

По данным МВД, так как в ходе следствия правоохранителями были получены факты, которые говорят о том, что за рулем автомобиля "Ауди", который и спровоцировал ДТП в Киеве летом в 2021 году, мог быть нардеп, уголовное производство было передано из Нацполиции в ГБР.

"Все попытки представлять суть дела так, что якобы народный депутат Украины А. Трухин о чем-то пытался "договориться" с министром внутренних дел Украины не соответствуют действительности", - добавили в ведомстве.

Напомним, "Украинская правда" вчера опубликовала кадры первых моментов ДТП с Трухиным. На них видно как нардеп пытается покинуть место происшествия и обращается к полицейскому со словами: "Давай я тихонько уйду". После этого он обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским.

Также в ролике полицейские обсуждают, что свидетель дает показания, который видел, что именно Трухин выходил из-за руля авто.

После обнародования этого видео Арахамия призвал Трухина выйти из фракции.

Ранее мы подробно рассказывали об аварии с участием Трухина.