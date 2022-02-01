Опубликовано видео первых моментов после скандального ДТП с участием народного депутата из "Слуги народа" Александра Трухина, которое произошло 23 августа.

Кадры опубликовала "Украинская правда".

На видео видно как Трухин пытается покинуть место происшествия и обращается к полицейскому со словами: "Давай я тихонько уйду". После этого народный избранник обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским.

Также в ролике Трухин заверяет, что не был за рулем попавшей в ДТП машины. Он обращается к правоохранителю и обещает потом "найтись" и "отблагодарить".

Полицейский пытается объяснить народному депутату, что за такие договоренности предусмотрена уголовная ответственность.

Также в ролике полицейские обсуждают, что дает показания свидетель, видевший, что именно Трухин выходил из-за руля авто.

Спустя неделю после аварии "Страна" публиковала все известные о ней на тот момент детали.

А в январе мы писали, что ГБР только спустя пять месяцев расследования допросило нардепа Трухина по делу о ДТП. Но так и не установило, кто был за рулем.