Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия выступил с заявлением об Александре Трухине, летом попавшем в ДТП. Арахамия анонсировал исключение Трухина из фракции и партии.

Заявление опубликовала в Телеграм-канале спикер "слуг" Юлия Палийчук после обнародования видео с места аварии, на котором Трухин пытается подкупить полицию.

По словам Арахамии, фракция ждала официальных и убедительных результатов расследования ДТП, на месте которого видели Трухина. Но кадры из нательных полицейских камер сказали больше, чем нардеп может сказать в свое оправдание.

"Мне и моим коллегам стыдно за поведение Александра Трухина. Это точно не то, с чем мы шли на выборы и чего от нас ждут люди, голосовавшие за нас. Считаю, что Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии "Слуга народа". Он должен немедленно выйти самостоятельно, но даже если он этого не сделает – такое решение все равно будет принято, как только эпидемиологическая ситуация позволит нам собрать кворум и провести результативное голосование. А в других вопросах Александр Трухин должен сотрудничать со следствием, чтобы уже не нам, а обществу ответить на вопросы, касающиеся ДТП и всего происходящего после него", - сказал Арахамия.

Напомним, резонансное ДТП с Трухиным произошло 23 августа.

По свидетельству очевидцев, нардеп был пьяным за рулем авто и спровоцировал аварию. Однако несмотря на их показания следствие до сих пор не может установить, кто же тогда вел машину.