После публикации видео, как Александр Трухин после ДТП пытается подкупить полицию, нардепа исключили из партии "Слуга народа".

Об этом сообщила спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram-канале.

Решение об исключении Трухина приняла глава партии Елена Шуляк 2 февраля.

"Это означает прекращение его полномочий как председателя Полтавской областной организации партии. Партия также призывает фракцию "Слуги народа" в Верховной Раде как можно скорее собрать заседание и рассмотреть инцидент с участием Александра Трухина для принятия решения", - заявила Шуляк.

Напомним, "Страна" писала о том, что вчера были опубликованы кадры первых моментов после ДТП с Трухиным. На них видно, как нардеп пытается покинуть место происшествия и обращается к полицейскому со словами: "Давай я тихонько уйду". После этого он обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским.Также в ролике полицейские обсуждают, что свидетель дает показания, который видел, что именно Трухин выходил из-за руля авто.

После обнародования этого видео Арахамия призвал Трухина выйти из фракции.

Ранее мы подробно рассказывали об аварии с участием Трухина.