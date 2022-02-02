Нардепа Трухина исключили из партии "Слуга народа"
После публикации видео, как Александр Трухин после ДТП пытается подкупить полицию, нардепа исключили из партии "Слуга народа".
Об этом сообщила спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram-канале.
Решение об исключении Трухина приняла глава партии Елена Шуляк 2 февраля.
"Это означает прекращение его полномочий как председателя Полтавской областной организации партии. Партия также призывает фракцию "Слуги народа" в Верховной Раде как можно скорее собрать заседание и рассмотреть инцидент с участием Александра Трухина для принятия решения", - заявила Шуляк.
Напомним, "Страна" писала о том, что вчера были опубликованы кадры первых моментов после ДТП с Трухиным. На них видно, как нардеп пытается покинуть место происшествия и обращается к полицейскому со словами: "Давай я тихонько уйду". После этого он обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским.Также в ролике полицейские обсуждают, что свидетель дает показания, который видел, что именно Трухин выходил из-за руля авто.
После обнародования этого видео Арахамия призвал Трухина выйти из фракции.
Ранее мы подробно рассказывали об аварии с участием Трухина.