Фраза нардепа "Слуги народа" Александра Трухина "Давайте я сейчас тихонечко в лес уйду", сказанная полицейскому после аварии, которая произошла 23 августа 2021 года, расходится на мемы.

В мем с фразой Трухина превратили фото, на котором запечатлена "Нормандская четверка" (президенты РФ, Франции, Украины - Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, и экс-канцлер Германии Ангела Меркель). На фотожабе фразу нардепа подставили к изображению украинского президента.

Также основой для мемов стало отдельное фото президента Зеленского с фразой Трухина.

Еще мем стали использовать для шуток о программе "Большая стройка" президента Украины.

Также появились и другие мемы с фразой Трухина.

Напомним, вчера появились кадры первых моментов после ДТП с Трухиным. На них видно, как нардеп пытается покинуть место происшествия и обращается к полицейскому со словами: "Давай я тихонько уйду". После этого он обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским.

После обнародования этого видео Арахамия призвал Трухина выйти из фракции. Также и МВД уже прокомментировали кадры.

Вместе с тем, сегодня нардепа исключили из партии "Слуга народа".