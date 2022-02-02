После того, как в МВД заявили, что делом о ДТП при участии "слуги народа" Александра Трухина занимались в Государственном бюро расследований, в ГБР заявили, что не располагали видео с нардепом, на котором тот пытался подкупить полицию.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ГБР.

В ведомстве заявили, что до этого не видели видео с нагрудной камеры полицейского, которое опубликовала "Украинская правда".

Кроме того, как сообщает ГБР, следователи бюро допрашивали сотрудника полиции, видео с личной камеры которого распространили журналисты, однако в стенах Госбюро он не предоставил ту информацию, которую ранее сообщил журналистам.

"Информируем, что материалов, обнародованных журналистами издания "Украинская правда", к моменту выхода расследования в распоряжении следствия не было", — говорится в заявлении.

Напомним, "Украинская правда" вчера опубликовала кадры первых моментов ДТП с Трухиным, которое произошло в августе прошлого года. На них видно как нардеп пытается покинуть место происшествия и обращается к полицейскому со словами: "Давай я тихонько уйду". После этого он обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским.

Также в ролике полицейские обсуждают, что свидетель дает показания, который видел, что именно Трухин выходил из-за руля авто.

Ранее мы подробно рассказывали об аварии с участием Трухина.