Украина второй день обсуждает видео с нардепом Александром Трухиным, который после резонансного ДТП под Киевом упрашивал патрульного отпустить его на свободу.

"Сереж, давай я тихонечко сейчас в лес уйду", - предлагал Трухин полицейскому, обещая его потом найти и отблагодарить - то есть, дать взятку.

Видео с нагрудной камеры патрульного полицейского попало в сеть только спустя полгода после резонансной аварии. И тут же вызвало переполох во власти, которая до этого активно прикрывала Трухина по всем линиям - от МВД и ГБР до фракции и лично президента Зеленского.

"Страна" подробно описывала эту историю, которая успела породить массу реакций в соцсетях, комментариев и даже мемов.

"Попытка заболтать историю". Реакция соцсетей

Телеведущий Владимир Полуев иронизирует на счет "незамедлительно"й реакции со стороны власти, которая проявилась только спустя полгода. А обещание исключить Трухина из партии он считает очередной попыткой "заболтать историю".

"Мне так нравится "оперативная" реакция власти на историю с Трухиным.

Кто-то поверит, что это видео с предложением разрулить за 150 тысяч не видели в руководстве МВД,

Генпрокуратуры и прочих силовых структур? Видео с нагрудных камер полиции

А если видели, то кто дал указание закрыть глаза и забыть? Вот на какой вопрос теперь нужно давать ответ.

Плюс кто понесёт за это ответственность. Проснулись ведь только после публикации в СМИ

А "исключим из фракции и партии" - это просто попытка заболтать историю. Вдруг пройдёт", - написал он.

Экс-нардеп Александр Черненко раскритиковал политтехнологов Зеленского, которые "не чувствуют страну, в которой живут".

"Реагируя на скандал с Трухиным, на Банковой не придумали ничего лучшего, чем созвать внеочередное заседание парламента, чтобы заслушать силовиков по всем делам, касающихся народных депутатов.

Поскольку только вчера "мононебольшинство" проголосовало за карантинные каникулы для депутатов, то срочный созыв такой сессии выглядит как пиар-акция и попытка размыть скандал с Трухиным фамилиями других депутатов (прежде всего Порошенко) и сместить соответствующие акценты. Не знаю, кто это придумал, но это определенно бездарная идея.

И даже если принято решение "слить" Трухина, то об этом должен выйти и сказать сам Зеленский, а не падать "на мороз" по привычке и прятаться за внеочередным заседанием Рады", - написал Черненко.

Журналист Вячеслав Чечило пишет, что Зеленский был изначально обречен на провал, когда пытался закрыть все должности людьми из своего окружения:

"Ни для кого не секрет, что в стране дикий кадровый голод. Даже в небольшой бизнес подобрать толковую команду – проблема. По этой причине Зеленский был изначально обречен – закрыть все должности в государстве профессиональными и адекватными людьми было нереально. Тем не менее, выход из этой ситуации существовал - жесткая ответственность и постоянная ротация. Эдакий сталинский менеджмент – с поправкой на отсутствие расстрелов. Накосячил – вылетел, иди разбирайся с правоохранительными органами. Вильна каса! Следующий!

Если бы из фракции еще тогда исключили насильника, любителя анала, знатоков корабельных сосен и продавца собак, то пьяные депутаты на дорогах страны попадались бы гораздо реже. Нет, совсем уж кардинально это в Украине ничего бы не изменило. Но Зеленский, по крайней мере, не отвечал бы за каждого мерзавца своим личным рейтингом. Однако Зеленский предпочел роль главы ОПГ, состоящей из мерзавцев. Что ж, удачи на выборах, Владимир Александрович", - пишет Чечило.

Мемы на видео с Трухиным

Остальных пользователей эта ситуация изрядно повеселила. Цитата Трухина "А давайте я просто тихонечко в лес уйду и всё" стала народной.

Некоторые явно намекают на отставку президента Зеленского в связи с этой неловкой ситуацией.

"А давайте я просто тихонечко в лес уйду и всё", - якобы предлагает Зеленский.

Фраза Трухина отлично подошла киноперсонажу Рэмбо.





Лучшим мемом по теме дня называют тот, на котором Зеленский говорит с премьер-министром Британии Джонсоном.

- Давай я тихонечко сейчас в лес уйду, - предлагает британскому политику президент Украины.

- Не получится, - отвечает ему Джонсон.

Другие пользователи намекнули разработчикам государственного приложения "Дия" на то, что пора внедрять специальный "Пропуск в лес".

По аналогии с отходом Трухина в лес, украинцы решили добавить чуть больше сюрреализма, пририсовав к фотожабе мем Порошенко с ножом, который стал известен год назад.

"В лес, так в лес", - публикуют ответные мемы после уговоров Трухина.

Есть еще вот такая реинкарнация популярного макроса в рунете под названием "Медведь в кустах", где медведь кричал из кустов: "Шлюха". Теперь на месте слов медведя - портрет Трухина.

Сказочные мемы на тему того, "Хто сховався в лісі" и другие также непосредственно намекают на участника ДТП Трухина, пытавшегося избежать ответственности.

А вот картина маслом "Тихонечко в лесу" автором которой мог бы спокойно стать Трухин. В роли главного героя - Арнольд Шварценеггер, отдыхающий на камне.

Ну, и напоследок - лучшая на сегодняшний день пародия на "Большую стройку" Зеленского.