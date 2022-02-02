Президент Украины Владимир Зеленский поддержал исключение Александра Трухина из партии "Слуга народа", а также добавил, что именно такой реакции он и ожидал. При этом глава государства назвал этот инцидент не преступлением, а "проступком".

Об этом он заявил на сегодняшней пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Относительно господина Трухина, обнародованного видео, я полностью поддерживаю реакцию Давида Арахамии личную и реакцию партии "Слуга народа". Я думаю, что все единогласно, мне кажется, поддержат, чтобы уволить господина Трухина из партии Слуга народа", — сказал Зеленский.

Также президент Украины в своей речи допустил, что этот инцидент может быть проступком:

"Все должны быть равны перед законом. Поэтому все должны отвечать и все, поверьте мне, точно будут отвечать за этот... вне зависимости от того, какой это проступок или это серьезное правонарушение", - добавил Владимир Зеленский.

В тоже время ещё в ноябре Зеленский совсем по другому комментировал ситуацию. Он утверждал, что в деле об аварии есть видео, которое "частично" доказывает, что нардеп в момент аварии не находился за рулем автомобиля. Также он говорил, что в самом ДТП "ничего страшного нет".

Между тем, мы также писали, что "Украинская правда" вчера опубликовала кадры первых моментов ДТП с Трухиным, которое произошло в августе прошлого года. На них видно как нардеп пытается покинуть место происшествия и обращается к полицейскому со словами: "Давай я тихонько уйду". После этого он обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским.

Также в ролике полицейские обсуждают, что свидетель дает показания, который видел, что именно Трухин выходил из-за руля авто.

Ранее мы подробно рассказывали об аварии с участием Трухина.