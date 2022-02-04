Сегодня, 4 февраля, в Кировоградской области произошла авария, столкнулись два автомобиля, один из водителей погиб.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям у себя на странице в Facebook.

Сегодня в Кировоградской области, на автодороге Благовещенское - Гайворон возле с. Йосиповка столкнулись "Skoda" и "Audi".

В результате столкновения "Audi" вспыхнула, водитель автомобиля погиб на месте. Пожарные потушили пожар, а также деблокировали водителя легковушки "Skoda", зажатого в изуродованной кабине.

Напомним ранее "Страна" писала, что в Полтавской области, рядом с селом Вишневое Лубенского района, произошла масштабная авария, в результате которой пострадали десять человек. Столкнулись легковой автомобиль и рейсовый пассажирский микроавтобус "Киев - Ромны". После этого бус перевернулся. Десять человек с травмами разной степени тяжести попали в больницу.

Также мы рассказали, что в Днепре произошла авария с участием кроссовера Chery Tiggo и фуры. В результате ДТП погиби два человека, еще один находится в больнице.