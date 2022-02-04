В Полтавской области перевернулся рейсовый пассажирский микроавтобус. Десять человек попали в больницу
В Полтавской области, рядом с селом Вишневое Лубенского района, произошла масштабная авария, в результате которой пострадали десять человек.
Об этом говорится в оперативной сводке Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
ДТП произошло вечером в четверг, 3 февраля. В селе Вишневое столкнулись легковой автомобиль и рейсовый пассажирский микроавтобус "Киев - Ромны". После этого бус перевернулся. Десять человек с травмами разной степени тяжести попали в больницу.
В ГСЧС добавили, что для деблокации пострадавших спасатели привлекали пять человек и одну единицу техники.
Ранее мы писали, что недавно во Львове произошла масштабная авария с участием полицейского автомобиля, пассажирского микроавтобуса и еще двух авто. Восемь человек пострадали.
Также сообщали, что на Прикарпатье лоб в лоб столкнулись легковушка и микроавтобус. В результате водитель легковушки и его пассажир погибли, а водитель микроавтобуса и его пассажир получили травмы.
Кроме того, писали, что на трассе Киев-Чоп перевернулся автобус с 17 пассажирами.