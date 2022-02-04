Минувшей ночью в Херсонской области недалеко от села Тягинкая произошла смертельная авария с участием пассажирского микроавтобуса и легкового авто. Один человек погиб, еще три пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей региона.

По данным полиции, водителя авто Renault Dokker выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с микроавтобусом Ford.

В результате аварии на месте происшествия погиб водитель легковушки. Водителя микроавтобуса и троих его пассажиров госпитализировали. Они получили травмы разной степени тяжести.

По данным местных Telegram-каналов, автобус перевозил рабочих птицефабрики. От удара он слетел в кювет.

Ранее мы писали, что во Львове микроавтобус "Мерседес Спринтер" не справился с управлением и столкнулся с автомобилями "Хюндай", "Субару" и служебным авто полиции "Рено Докер". Восемь человек пострадали.

Также сообщали, как под Черниговом микроавтобус столкнулся с легковушкой. Пострадали 11 человек, среди них - ребенок.

Кроме того, мы писали, что под Ровно пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, пострадал машинист.