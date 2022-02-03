В ночь на четверг, 3 февраля, в городе Дубно (Ровенская область) произошло дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде, в результате пострадал машинист поезда.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 01:58 от работников скорой медицинской помощи поступило сообщение, что в г. Дубно по улице Мостовая на регулируемом железно-дорожном переезде случилось ДТП с участием пассажирского поезда сообщением "Киев-Ивано-Франковск" и грузового автомобиля SCANIA", - сказано в сообщении.

Спасателям сообщили, что в результате аварии пострадал машинист и его нужно было деблокировать из локоматива поезда. Мужчину освободили с помощью специальных инструментов, после чего медики сделали ему укол с обезболивающим и спасатели на носилках отнесли его в машину скорой помощи.

В результате ДТП был поврежден прицеп грузовика и локомотив поезда, среди пассажиров пострадавших нет. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Напомним, во Львовской области поезд сбил двух пешеходов - мужчину и женщину. Женщина погибла на месте, а мужчина умер в больнице от полученных травм.

Также сообщалось, что в Одесской области грузовой поезд насмерть сбил пожилую женщину, которая переходила колеи в неустановленном месте.