В Одесской области грузовой поезд сбил женщину. В результате этого потерпевшая погибла на месте.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в области.

Трагедия произошла в субботу днем, 22 января, в селе Буялык Березовского района. По словам машиниста поезда, пожилая женщина переходила колеи в неустановленном месте.

Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не смог. Женщина, личность которой устанавливается, погибла на месте от полученных травм.

Обстоятельства трагедии выясняет следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. На данный момент решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".

Ранее мы писали, что в Подольском районе Одесской области 18-летний парень, будучи в нетрезвом состоянии, упал с моста на железнодорожные пути. В результате его с травмами доставили в больницу.

Также "Страна" сообщала, что возле станции Чубатовка в Одесской области поезд насмерть сбил парня, который решил посидеть на путях.