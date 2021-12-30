Один человек погиб в результате столкновения автомобиля с поездом, которое произошло на железнодорожном переезде в селе Ржавчик Харьковской области. Об этом сообщает региональная Нацполиция.

"29 декабря около 08:00 на железнодорожном переезде в селе Ржавчик Лозовского района произошло столкновение скоростного электропоезда сообщением "Близнюки - Харьков" под управлением 34-летнего машиниста и автомобиля "ГАЗ-2752" под управлением 39-летнего жителя г. Первомайский", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, автомобиль выехал на необорудованный шлагбаумом железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

"Машинист подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. От полученных травм 39-летний мужчина погиб на месте", - говорится в сообщении.

По факту ЧП открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что в Херсонской области под поездом погиб патрульный, это стало третьим трагическим случаем с полицейскими за два дня.

Также мы сообщали, что в Киеве ДТП с участием бензовоза блокировало движение трамваев и улицу Вацлава Гавела. Фото.