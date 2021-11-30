Во вторник, 30 ноября, в Херсонской области по дороге на работу погиб 22-летний патрульный полицейский. Он попал под поезд.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

"Сегодня погиб патрульный управления патрульной полиции в Херсонской области лейтенант полиции Владислав Завистовский. Предварительно, полицейский шел утром на службу, переходил железнодорожные пути и попал под поезд. От полученных травм погиб на месте", - сообщили в ведомстве.

В МВД рассказали, что Владиславу Завистовскому было всего 22 года. Он вступил в ряды патрульной полиции в 2019 году.

Отметим, что это уже третий с начала недели трагический случай, который происходит с полицейскими в разных регионах Украины. В понедельник в 04:00 в Черниговской области в больнице умер 39-летний полицейский, который был днем ранее случайно ранен на охоте из огнестрельного оружия. Инспектору отдела реагирования патрульной полиции было 37 лет. В момент происшествия он был на охоте с друзьями, в гражданской одежде, и вне службы.

Кроме того, в полдень 29 ноября в отделе патрульной полиции города Ковель (Винницкая область) застрелился 28-летний полицейский. Он вышел в туалет и послышался выстрел. Скорая оперативно прибыла на место, но спасти его не удалось.