В Подольском районе Одесской области 18-летний парень, будучи в нетрезвом состоянии, упал с моста на железнодорожные пути. В результате его с травмами доставили в больницу.

Об этом сообщает местный Telegram-канал.

Чрезвычайное происшествие произошло в новогоднюю ночь. По словам очевидцев, житель села Мардаровка, 2003 года рождения, будучи пьяным, влез на поручни пешеходного моста, под которым проходят железнодорожные пути. При этом он не удержался и упал вниз, на рельсы. Во время падения он задел контактную электросеть, что привело к поражению парня электрическим током.

Пострадавший получил тяжелые травмы, его доставили в медучреждение. Также очевидцы говорят, что с парнем были девушки, одна которых рассказала, что перед тем как сорваться вниз, он якобы висел на перилах моста.

Ранее мы писали, как в середине декабря под Одессой парень решил посидеть на путях, его сбил насмерть поезд.

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