Минувшей ночью в Днепре произошла авария с участием кроссовера Chery Tiggo и фуры. В результате ДТП погиби два человека, еще один находится в больнице.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области в среду, 2 февраля.

По данным спасателей, ДТП произошло на перекрестке улицы Василия Сухомлинского и проспекта Слобожанского в Индустриальном районе города.

В результате ДТП погибли: водитель, 1984 года рождения и пассажир (данные устанавливаются). Еще один пассажир (1984 года рождения) госпитализирован.

По данным ГСЧС, в результате аварии людей зажало в конструкциях поврежденного авто. Спасатели с помощью буксировочного троса вытащили машину из-под прицепа грузовика и деблокировали тела.

По предварительным данным, как сообщает "Информатор", кроссовер Chery Tiggo врезался в грузовик Renault Magnum. Грузовик проезжал на зеленый свет на перекрестке, а в это время в направлении города двигался автомобиль Сhery, который и врезался в фуру, добавили в издании.

Ранее мы рассказывали, что на въезде в Одессу фура снесла легковушку, а затем ее разорвало на куски при ударе об электроопору.

Также писали, что недавно под Киевом погибли водитель и три пассажира легковушки, которая влетела под грузовик.