В Киеве произошло ДТП с участием полицейского "фантома"

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием одного из недавно вышедших на дороги Украины для отслеживания скоростного режима полицейских автомобилей-"фантомов" Skoda Kodiaq. Машина правоохранителей столкнулась с Lexus RX350, которым управляла женщина.

Об этом 5 февраля написал в Фейсбуке первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Докладываю. Сегодня, около 9 часов, в Киеве на Воздухофлотском путепроводе произошло ДТП с участием служебного автомобиля Skoda Kodiaq и Lexus RX350. Водитель Lexus не придерживалась безопасного бокового интервала и столкнулась со служебным автомобилем. В результате ДТП пострадавшие отсутствуют", - написал Белошицкий.

Служебный автомобиль "фантом" получил повреждение лакокрасочного покрытия. На нем можно продолжать полноценно нести службу.

В отношении водителя Lexus патрульные Киева составили протокол по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств) КУоАП.

"И да, фантомы – это не какие-то неуязвимые космические капсулы. Это обычные автомобили со специальным оборудованием. И да, с ними могут случаться ДТП на дороге. И вероятность этого у них больше, чем у обычного авто, на котором ездят на работу/с работы. Они постоянно на дороге и в патрулировании. Поэтому не нужно делать из этого сенсации. А теперь немного статистики работы "фантомов". На сегодня уже имеем 12 807 вынесенных постановлений по правонарушениям, зафиксированным "фантомами" в автоматическом режиме. Работаем дальше в таком же составе – 4 автомобиля", - добавил Белошицкий.

Напомним, как рассказали в МВД, полицейские "фантомы" - это машины, которые визуально никак не отличаются от других автомобилей - участников дорожного движения.

Также "Страна" подробно рассказывала, зачем на улицы выходят полицейские "фантомы" и как они будут штрафовать водителей.