По состоянию на утро субботы, 29 января, автомобили-"фантомы" зафиксировали на дорогах Украины 4212 случаев нарушения, в связи с чем уже составлены соответствующие постановления. Об этом заявил первый заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.

"По состоянию на сегодня имеем уже 4212 вынесенных постановлений за правонарушения, зафиксированные фантомами в автоматическом режиме", - говорится в сообщении.

Белошицкий заявил, что все четыре автомобиля работают исправно.

"И как бы распространителям фейков не хотелось, но все 4 фантома в строю. Водите безопасно и ответственно", - добавил он.

Напомним, с 25 января начали полноценное патрулирование "Фантомы" - новые машины Нацполиции, которые отслеживают нарушение правил на дорога. Они ездят по дорогам без опознавательных знаков полиции и засекают лихачей и других нарушителей с помощью специальной аппаратуры. Пока в распоряжении патрульных есть всего четыре таких авто, но до конца года автопарк обещают расширить.

Между тем, ранее "Страна" детально рассказала читателям о том, что такое "Фантомы", что они умею и как работают.