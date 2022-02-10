Бизнесмен Александр Ярославский, кортеж которого сбил человека под Харьковом, сейчас вылетел из Украины в Англию рейсом Харьков-Фарнборо.

Об этом сообщают источники "Страны" в окружении Ярославского.

В ночь на сегодня, 10 февраля, в Харьковской области на трассе "Чугуев-Мартовое" произошло смертельное ДТП - автомобиль насмерть сбил мужчину. На месте аварии нашли номерные знаки автомобиля из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

На момент публичной огласки появились свидетели, которые заявили, что видели, как кортеж бизнесмена, который работает в Харькове, а живет в Мартовском, уезжал из города.

Напомним, ранее мы писали о том, что в декабре журнал Forbes оценил состояние Ярославского в 820 миллионов долларов.

Также сообщалось, что Ярославский рассказал "Стране" из-за чего поссорился и как помирился с умершим мэром Харькова Кернесом. По его словам, помириться им удалось в день рождения Ярославского, который он отмечал 5 декабря 2019 года. Тогда его набрал Павел Фукс, бизнесмен и близкий друг Кернеса, который передал трубку харьковскому мэру. После поздравления Ярославский и Кернес возобновили общение.