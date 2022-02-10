Полиция Харьковской области вызовет на допрос бизнесмена Александра Ярославского, который может быть участником смертельного ДТП. Об этом сообщает МВД Украины.

По предварительным данным, 9 февраля около 22:55 в районе 534 км автодороги "Киев-Харьков-Довжанский", неустановленный автомобиль, двигавшийся со стороны города Чугуев в направлении Харькова, совершил наезд на пешехода - мужчину в возрасте примерно 50 лет. В результате ДТП пешеход погиб.

Как утверждали источники в правоохранительных органах, на месте аварии нашли номерные знаки автомобиля из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

"Следователи полиции Харьковщины открыли по факту ДТП уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, событие квалифицировано по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают личность погибшего, а также все обстоятельства ДТП. Также устанавливается личность водителя.

Санкция задействованных статей предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такого.

Напомним, о смертельном ДТП стало известно минувшей ночью. На трассе Чугуев-Мартовое обнаружили сбитого автомобилем погибшего мужчину средних лет. Рядом никого не было. На месте нашли номера с цифрами 0018. Как рассказал источник, эти номера принадлежат машине из кортежа Ярославского и бизнесмен сам часто ездит за рулем.

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