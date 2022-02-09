В Государственно бюро расследований выяснили, что мужчина в красной одежде, который ехал за рулем автомобиля Александра Трухина в день аварии, - это помощник депутата облсовета, а не водитель "слуги народа".

Об этом рассказал директор ГБР Алексей Сухачев, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

"Этим лицом (в красной одежде, который, как показали камеры видеофиксации от Полтавы до Борисполя ехал за рулем авто Трухина в день ДТП) оказался Склема Виктор Васильевич (помощник депутата Полтавского областного совета - Ред.)", - объяснил он.

Напомним, авария с участием народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина произошла еще в августе прошлого года, тогда вокруг нее разгорелся громкий скандал. Однако на сегодняшний день следствие все еще не выяснило, кто вел автомобиль Трухина в момент совершения аварии.

На днях в ГБР сообщили, что за рулем в день аварии ехал мужчина в красной одежде, но на участке дороги, где произошло столкновение, камеры наблюдения были демонтированы. То есть понять, был за рулем в момент ДТП тот же человек, по видео нельзя.

Также "Страна" подробно разбиралась, как нардепа Трухина выводят из-под ответственности за ДТП под Киевом.