В деле о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина на прошлой неделе появился новый поворот - скандальное видео, на котором он собирался "уйти в лес" после аварии.

А на этой неделе Госбюро расследований опубликовало видео с дорожных камер и показания двух свидетелей.

Напомним, что ДТП с нардепом произошло еще в конце лета прошлого года. Он ездил в Полтаву, где принимал участие в торжествах по случаю Дня флага. СМИ писали, что он был "навеселе". По дороге домой, на въезде в Киев, его авто протаранило два автомобиля. В результате пострадали шесть человек.

Главный вопрос - был ли депутат за рулем. И власти вчера официально заявили, что нет.

Но почему они это заявили спустя полгода после резонансной аварии, а не сразу - главный вопрос к этой истории. Из-за чего многие уже подозревают фальсификацию доказательств.

Рассказываем, что нового стало известно о резонансном ДТП с нардепом.

Что о ДТП рассказали свидетели

Новый виток скандала разгорелся после того, как в Сеть слили видео с нагрудной камеры, которое снял полицейский, приехавший на место инцидента.

На нем видно, как Трухин пытается подкупить полицию, упоминает, что в машине у него спортивная сумка, где лежат 150 тысяч. Обращается к патрульному с просьбой отпустить его с места происшествия: "Давай, я тихонько уйду в лес". После чего обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским, "найти" и "отблагодарить" полицейских.

При этом Трухин не только козырял связями во власти, но и заверял патрульных, что "у кента" - пассажира из его авто, пострадавшего во время ДТП, "никаких претензий не будет".

Также в ролике полицейские обсуждают, что показания дает свидетель, видевший, что именно Трухин выходил из-за руля авто, спровоцировавшего ДТП.

После того как всплыли новые подробности, в ГБР на допрос в качестве свидетеля вызвали патрульного Сергея Петрика. Видео с его бодикама и стало достоянием общественности. Общаясь с журналистами, полицейский сделал несколько заявлений.

Во-первых, он сообщил, что запись с нагрудной камеры он слил в базу данных полиции и больше не имел к ней доступа. Далее распоряжаться этим видео должно было уже руководство полиции в рамках расследования.

Во-вторых, выяснилось, что обнародованное видео с места ДТП с нардепом Трухиным - далеко не полное. Из двух с половиной часов общественность пока увидела 10-15 минут.

"Событие случилось в 15:30 и длилось до 18:00, а вы видели 10-15 минут", - заявил патрульный. Кроме того, камеры были и у других полицейских, которые выехали на место ДТП, а не только у Петрика. Так что видео в деле Трухина может быть не единственным.

Сергей Петрик

Что касается того, почему он не составил протокол, когда нардеп предлагал ему взятку, Петрик ответил, что не расслышал этого четко.

"Эту информацию я четко не слышал, именно о том, о чем вы говорите", - сказал полицейский.

Также он сказал, что не видел сумку с деньгами, о которой говорил Трухин, а о попытке подкупа не сообщал следствию раньше, поскольку такого вопроса ему не задавали.

"Я отвечал на те вопросы которые мне задавали. Вопросов касательно взятки не было, поэтому я об этом и не упоминал", - сообщил Петрик.

Дал пояснения и Фахраддин Мухтаров, тот самый "кент, у которого не будет претензий".

Мухтаров - бизнес-партнер Трухина и бывший глава фракции "Слуга народа" в Полтавском облсовете. После скандала его отстранили от этой должности. После появления видео с нагрудной камеры патрульных, его коллеги по фракции распространили заявление, в котором сообщили, что Мухтаров был участником и свидетелем ДТП и в течение длительного времени вводил следствие в заблуждение, прикрывая своего друга Трухина.

Фахраддин Мухтаров

"Страна" взяла у Фахраддина Мухтарова интервью и спросила, что произошло в момент ДТП.

Во-первых, Мухтаров заявил, что они с Трухиным якобы не заходили в рестораны на трассе и не выпивали там, как об этом писали полтавские СМИ.

"Мне вообще пить запрещено. Я очень плохо перенес коронавирус, поэтому мне спиртное нежелательно", - сказал товарищ Трухина.

По его словам, о деньгах в спортивной сумке, которые нардеп предлагал полицейскому, он ничего не знает.

С Трухиным после ДТП он не встречается, и у него остались к нему претензии после того, как тот не оказал ему помощь. После столкновения Мухтаров потерял сознание.

"Я смотрел видео. Мне обидно, что мне помогла какая-то женщина после аварии. Она налепила пластырь и положила подушку, а он в это время думал за себя... В первую очередь, надо было помочь мне. Я бы помог товарищу, который валяется в крови, а после этого решал бы второй и третий вопрос… Мне стыдно, что со мной вот так обошлись", - сказал знакомый Трухина.

А вот о том, был ли Трухин за рулем в момент ДТП, Мухтаров не сказал, но и опровергать не стал. На вопрос о том, что есть версия, что возле автосалона Porsche, который находится недалеко от места аварии, Александр Трухин поменялся местами с "водителем в красном" Мухтаров ответил:

"Еще раз. Я сидел за водителем сзади, Трухин сидел рядом со мной. Я за Пирятином засыпал. Заснул, а очнулся, когда уже авария произошла".

То есть, кто был за рулем непосредственно в момент аварии Мухтаров точно не сказал.

Новое видео ГБР с машиной Трухина

Также 7 февраля ГБР показало видео, как машина Трухина едет через Борисполь в день ДТП. На нем видно, что депутат сидит на заднем сиденье, высунув руку в окно.

Следователи изучили материалы видеокамер, которые фиксировали передвижение машины Трухина в день ДТП от Полтавы до Киева, и сообщили, что на всех камерах за рулем Audi A8 находился мужчина в одежде красного цвета.

В частности, это зафиксировала и последняя рабочая камера, расположенная в центре города Борисполь (остальные камеры до Киева оказались странным образом нерабочими).

То есть, исходя из данных ГБР, получается, что Трухина за рулем не было. Правда, при этом в ГБР уточнили, что ДТП произошло на участке дороги, где были демонтированы камеры наблюдения.

Мужчина в красной футболке, похожий на водителя "Ауди", мелькал и на видео про "лес". Он появляется в эпизоде видео с нагрудной камеры полицейского после ДТП с нардепом.

После видео ГБР появляется ряд вопросов. По идее, оно является аргументом, что в момент ДТП Трухина за рулем не было. Но он мог пересесть за руль уже после того, как было сделано видео. Тем более что на участке дороги, где произошло само столкновение, как писалось выше, камер не было.

Также, если за рулем действительно находился другой человек, почему он сам в этом сразу публично не признался? И почему Трухин ни разу прямо не сказал, что за рулем сидел не он?

Непонятно поведение Трухина, который после ДТП сразу же побежал договариваться с полицейским. Хотя, если он просто сидел на заднем сидении, то ему незачем было проявлять такую активность. С другой стороны, желание "все порешать" мог подстегнуть алкоголь и ощущение безнаказанности.

Возникают и другие вопросы.

Например, пиарщик Тарас Семенюк обратил внимание на некоторые детали на фото ГБР с камер наблюдения. То самое, где за рулем человек в красной футболке, а рука нардепа в белой рубашке, видна в открытом окне сзади.

Фото: ГБР

На фото Трухин в рубашке, хотя в момент ДТП был в пиджаке. Кроме того, если авто нардепа ехало со скоростью под 200 км/ч, как говорят, то в таком случае окно вообще не открывают, не говоря уже о том, чтобы высовывать руку.

Фото очень хорошего качества, хотя обычно водители получают платежки за превышение скорости с обычными черно-белыми. Также на скорости диски на авто сливаются, а на фото от ГБР видно каждое ребро.

На рубашке Трухина после столкновения видна кровь, что могло произойти от удара подушки или об руль. В то время, как мужчина в красной футболке, который, судя по камерам, был за рулем, без пятен крови, что может говорить о том, что он был пассажиром.



То есть в Сети слышатся голоса в пользу того, что видео и фото были сфальсифицированы.

Неизвестно, так ли это. Но вопросы к роликам и фото это не снимает. Причем главный из них - почему их никто не показал общественности после ДТП, которое приобрело широкий резонанс. А предъявили только после того, как появилось видео с "походом в лес" и предложением взятки патрульному.

Но главный итог на сегодня - власть четко выводит депутата из-под ответственности по делу о ДТП на Бориспольской трассе. После публикации видео ГБР с него снимут все подозрения.

Остается, правда, история с предложением взятки патрульному. Но здесь, как видим, сам полицейский утверждает, что "не расслышал" предложения Трухина. То есть, видимо, и этой истории хода не дадут.

Почему такое внимание уделяется Трухину - "Страна" уже писала. Он считается одним из "кассиров" "Слуги народа", который мог заведовать темой зарплат в конвертов, а также заносами денег из регионов в центр.