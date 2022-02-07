Видео с нагрудной камеры патрульного с участием нардепа от "Слуги народа" Александром Трухиным после аварии стало громким скандалом для власти, который не утихает вот уже вторую неделю.

Выяснилось, что Трухин сразу после аварии пытался предложить взятку полиции, чтобы замять скандал и скрыться в лесу.

Зрителю запомнилось не только то, как Трухин козырял связями во власти, но и то, как он заверял патрульных, что "у кента" - пассажира, пострадавшего во время ДТП, к нему "никаких претензий не будет".

"Страна" поговорила с Фахраддином Мухтаровым, тем самым "кентом, у которого не будет претензий" и спросила у него, что произошло в момент аварии, какая валюта была в сумке и есть ли у него претензии к Трухину. Оказалось, претензий масса.

— Что вы думаете о скандале после публикации видео с места происшествия?

— Есть в украинском языке выражение "мені дуже прикро".

— Расскажите о самой аварии. Где именно вы сидели в момент столкновения?

— Я сидел сзади за водителем, а Трухин справа от меня (на видео, которое сегодня показало ГБР, рука в белой рубашке, предположительно Трухина, виднелась со стороны заднего левого сидения - Ред.). Я только прилетел, ночь не спал, поэтому по дороге временами досыпал, а временами мы общались друг с другом. За Борисполем я задремал, а когда был удар — я был без памяти. Вот и вся любовь.

— То есть вы спали в момент ДТП?

— Если бы я не спал, то мог бы хотя бы во время аварии держать руками.

— Почему, если Трухин не был, как вы утверждаете, за рулём, его очки нашли не переднем сидении?

— Я не эксперт. Есть правосудие и пусть они разбираются.

— Есть версия, что возле автосалона "Porsche", который находится недалеко от места аварии, Александр Трухин поменялся местами с "водителем в красном" и был за рулём в момент аварии. Трухин действительно пересел?

— Ещё раз. Я сидел за водителем сзади, Трухин сидел рядом со мной. Я за Пирятином засыпал. Заснул, а очнулся, когда уже авария произошла.

— Правда ли, что вы с Трухиным распивали спиртные напитки во время этой поездки?

— Я не алкоголик и не наркоман. Мы не заходили по ресторанам на трассе, это ложь. Мне вообще пить запрещено. Я очень плохо перенёс коронавирус, поэтому мне спиртное нежелательно.

— Просто на видео Трухин ведёт себя как человек, который выпил. Он точно не употреблял?

— Это вопросы к нему. После такой аварии вряд ли можно было адекватно реагировать на происходящее.

— А как вы относитесь к предложению Трухина дать взятку полицейскому?

— Это аморально.

— К слову, в синей спортивной сумке было 150 тысяч гривен, евро или долларов?

— Я не знаю, о каких деньгах идёт речь. Это же не я говорил. Я же не могу чужую сумку проверить.

— Почему Трухин так важен для президента, что его покрывают на самом высоком уровне?

— Никто никого не покрывает. На ГБР начали гнать, а они показали все объективно.

— Общались ли вы с Трухиным после аварии?

— Нет, мы с ним не встречаемся. У каждого своя дорога.

— На видео Трухин называет вас "кентом, у которого нет претензий". У вас нет претензий, или есть?

— Я смотрел видео… Мне обидно, что мне помогла какая-то женщина после аварии. Она налепила пластырь и положила подушку, а он (Трухин - Ред.) в это время думал за себя. Но Бог каждому судья. Сегодня, завтра все получат по заслугам.

— Почему тогда вам обидно?

— В первую очередь, надо было помочь мне. Я бы помог товарищу, который валяется в крови, а после этого решал бы второй и третий вопрос… Мне стыдно, что со мной вот так обошлись.

— После скандала вы тоже понесли политическую ответственность. Вас отстранили от должности главы фракции "Слуга народа" в Полтавском облсовете. За это у вас претензий нет?

— Я сам написал заявление об увольнении. И я подчиняюсь любому партийному решению. Некоторые депутаты из Полтавщины считают, что свадьба на их улице и варят эту кашу, чтобы сделать из меня политического трупа и дискредитировать.

— Было ли у Трухина право назвать вас "кентом, у которого нет претензий?"

— Он же народный депутат, думает, что великий. Может быть так. Бог ему судья. Я ж ничего не отвечал на эти его слова во время видео. В той ситуации надо было сперва поддержать меня.