"Вопросов о взятке не было". В ГБР допросили полицейского Петрика по делу о ДТП с участием нардепа Трухина
Сегодня, 7 февраля, в Государственном бюро расследований провели допрос патрульного полицейского Сергея Петрика, который после ДТП с участием Александра Трухина снял видео с нардепом и слил его в базу данных полиции.
Об этом Петрик рассказал журналистам после допроса, передает корреспондент "Страны".
Патрульный сослался на тайну следствия и сказал, что он не может рассказывать, о чем говорил со следователем. Петрик заявил, что ранее он не сообщал о том, что Трухин предлагал ему взятку так как эти вопросы ему не задавали.
"Я отвечал на те вопросы которые мне задавали. Вопросов касательно взятки не было, поэтому я об этом и не упоминал",- сообщил Петрик.
Напомним, недавно в сеть слили видео, снятое после аварии с участием Трухина. На кадрах видно, что нардеп пытается покинуть место происшествия и обращается к полицейскому со словами: "Давай, я тихонько уйду".
Кроме того, Трухин намекал копу на спортивную сумку с деньгами, которая лежит в багажнике. Экс-министр Аваков считает, что Петрик сделал свою работу и отказался от взятки.
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