Сегодня, 7 февраля, в Государственном бюро расследований провели допрос патрульного полицейского Сергея Петрика, который после ДТП с участием Александра Трухина снял видео с нардепом и слил его в базу данных полиции.

Об этом Петрик рассказал журналистам после допроса, передает корреспондент "Страны".

Патрульный сослался на тайну следствия и сказал, что он не может рассказывать, о чем говорил со следователем. Петрик заявил, что ранее он не сообщал о том, что Трухин предлагал ему взятку так как эти вопросы ему не задавали.

"Я отвечал на те вопросы которые мне задавали. Вопросов касательно взятки не было, поэтому я об этом и не упоминал",- сообщил Петрик.

Напомним, недавно в сеть слили видео, снятое после аварии с участием Трухина. На кадрах видно, что нардеп пытается покинуть место происшествия и обращается к полицейскому со словами: "Давай, я тихонько уйду".

Кроме того, Трухин намекал копу на спортивную сумку с деньгами, которая лежит в багажнике. Экс-министр Аваков считает, что Петрик сделал свою работу и отказался от взятки.

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