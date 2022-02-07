Сегодня, 7 февраля, патрульный полицейский Сергей Петрик, который фигурирует на слитом видео с народным депутатом Трухиным, пришел на допрос в ГБР по делу о ДТП со "слугой народа".

В Государственном бюро расследований заявили, что что вызывают Петрика как свидетеля и подозрение ему вручать не собираются.

Сам патрульный перед допросом рассказал журналистам, что после того, как он слил в базу данных полиции видео с нагрудной камеры, он не имел к нему доступа. По его словам, этим видео должно было далее распоряжаться руководство полиции в рамках расследования.

Кроме того, по его словам, видео с места аварии с нардепом Трухиным - не полное. Также камеры были и у других полицейских, которые выехали на место ДТП. Так что видео может быть не единственным.

"Если событие случилось в 15:30 и длилось до 18:00, а вы видели 10-15 минут", - заявил он.

Журналисты спросили у полицейского, почему он не составил протокол на месте за предложение взятки, на что он ответил, что "эту информацию четко не слышал". Также он отрицает, что видел сумку с деньгами, о которой говорил Трухин (на видео нардеп намекал полицейскому на спортивную сумку с деньгами, которая лежит в багажнике).

Напомним, ДТП с участием Трухина произошло еще в конце лета прошлого года, он протаранил два автомобиля на въезде в Киев. С тех пор расследование развивалось довольно медленно, правоохранители ссылались на то, что не установлен факт нахождения депутата за рулем в момент аварии.

Однако недавно в сеть слили видео, которое снял полицейский, приехавший на место инцидента. На кадрах видно, как нардеп намекает на взятку и просит отпустить его с места происшествия. О деталях истории писала "Страна".