Офис президента пытается “купировать” скандал с ДТП влиятельного в “Слуге народа” (СН) народного депутата Александра Трухина.

От него уже отреклись в СН и выгнали из своих рядов, пообещав также - из фракции. Открыто уголовное производство по новым фактам, связанным с участием Трухина в ДТП.

Но что будет с его статусом одного из главных “решал” в Верховной Раде и околовластных кругах?

До последнего времени Трухин вольготно себя чувствовал, определенно имея поддержку ОП. Собственно, вялотекущее расследование ДТП, в совершении которого подозревался именно Трухин, свидетельствовало в пользу этого. Но обстоятельства изменились.

Открыто покрывать Трухина власть уже не сможет. Хотя вполне может попытаться максимально затянуть процесс, чтоб, когда накал вокруг дела спадет, вывести его из под удара.

Трухин, к слову, уже выступил с покаянным заявлением, сказав, что готов даже сдал мандат, если это нужно будет партии.

Какие последствия несет скандал для Трухина и всей команды Владимира Зеленского, да и самого президента, разбиралась “Страна”.

Прозрение "Слуги народа”

Мы уже проанализировали вскрывшиеся новые подробности резонансного ДТП с участием народного депутата Трухина (СН) на въезде в Киев со стороны Борисполя.

Если вкратце, издание “Украинская правда” опубликовало видео с камеры полицейского, приехавшего на место инцидента.

В августе ДТП Трухина наделало много шума. Сразу были подозрения, что за рулем машины, вызвавшей аварию, сидел именно нардеп, который мог быть пьяным. По данным СМИ, перед дорогой Трухин выпивал с губернатором Полтавской области. Следствие за несколько месяцев так не смогло ответить четко на вопрос о водителе-виновнике ДТП. Все это время в СН по сути покрывали Трухина, не принимая к нему никаких мер “до прояснения всех обстоятельств”.

И вот теперь выяснилось, что сразу после аварии Трухин пытался подкупить полицию, чтобы не фигурировать в протоколе, предлагал отпустить его в придорожный лес. Его фраза “Давай я тихонько уйду в лес” уже стала мемом.

Нардеп козырял связями наверху, предлагая позвонить лично министру внутренних дел (и бывшему коллеге по фракции) Денису Монастырскому: мол, все будет решено, и обещая “потом” найти” и “отблагодарить” полицейских. На месте он предлагал им 150 тыс.дол (сумму потом подтвердил экс-глава МВД Арсен Аваков, оппонирующий сейчас ОП). При этом Трухин говорит, что водителем был не он, а его спутник, сильно пострадавший в аварии. Однако в ролике полицейские обсуждают, что дает показания свидетель, видевший как Трухин вышел из машины, вызвавшей ДТП, со стороны руля.

После этого видео у власти, что называется, открылись глаза. Трухина сразу признали паршивой овцой.

Глава парламентской фракции СН Давид Арахамия заявил, что фракции стыдно за “поведение Трухина” и призвал его самостоятельно выйти из фракции - или выгонят, и “сотрудничать со следствием”. Из самой партии Трухина исключила ее глава Елена Шуляк (уставе ей это позволяет). Генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла в отношении Трухина уголовное производство по попытке подкупа полицейских. Президент Владимир Зеленский, который еще в ноябре на пресс-конференции фактически прикрывал Трухина, приветствовал такую оперативность.

В СН также объявили о желании собрать внеочередное заседание Рады по поводу Трухина. Правда, в этом желании фракция была не одинока. С такой же инициативой вышли оппоненты власти - фракция “Европейской солидарности” (ЕС) и депутаты межфракционного объединения “Разумная политика” экс-спикера Дмитрия Разумкова. Осталось дождаться, кому повезет первым собрать подписи минимум 150 народных депутатов, необходимых для проведения заседания “вне очереди”.

При этом в СН предлагают обсудить с руководителями силовых ведомств ситуацию по делам, в которых фигурируют самые разные депутаты из нынешнего созыва, а не только Трухин, и которые расследуются “еще с 2012 года”.

“В последнее время к правоохранительным органам накопилось много вопросов относительно дел народных депутатов Трухина, Кузьминых, Воронько, Дмитрука, Порошенко, Медведчука и устаревших расследований относительно Юрченко и Дубневича. Никакая политическая сила не должна покрывать этих людей, они должны понести ответственность за свои поступки”, - заявил Арахамия, пытаясь, очевидно, "размыть" скандал с Трухиным и втянуть в него и другие фракции.

Правда, ЕС и Разумков предлагают сделать темой только Трухина, и если они успеют первыми с подписями, очевидная задумка СН отвести внимание от фигуранта громкого ДТП провалится.

“Если все участники “забега” соберут 150+ подписей, теоретически будет три заседания по Трухину”, - иронично написал в своем Телеграм-канале народный депутат от “Голоса” Ярослав Железняк. А еще он напомнил, что президент также может созвать депутатов на внеочередное заседание.

“Почему он этого не делает - вопрос”, - комментирует народный избранник.

“Решала” и сборщик голосов

Впрочем, дело может быть в значении Трухина для Слуги народа и вообще команды Зеленского.

Начнем с работы Трухина в ключевом “бюджетном” комитете заместителем председателя. “В комитетской иерархии выше его должности стоят первый заместитель (Иван Крулько из “Батькивщины”- Ред.) и секретарь (Владимир Цабаль из “Голоса” - Ред.). Но за ними нет партии власти. Это делает его реальным заместителем, а эти должности остаются номинальными”, - комментирует изданию народный депутат Алексей Гончаренко (ЕС), состоящий в комитете.

В какой-то момент Трухин попытался “подвинуть” с должности главы комитета коллегу по фракции Юрия Аристова, однако проиграл. Как судачат в парламентских кулуарах, ДТП также сыграло свою роль.

Но на позициях Трухина это особо не сказалось.

“Аристов сумел отбиться: все-таки он - друг президента. Но расписывает в ОП проект бюджета все равно не он, а Трухин”, - говорит источник в руководстве одной из фракций, оппонирующей СН.

Но дело не ограничивается одним комитетом (к нему мы еще вернемся). По словам источников в парламенте, по большей части влияние Трухина обеспечивается его участием в важных для Банковой проектах.

“Большую стройку” и ей подобные проекты ведет доверенный “квартет” - Александр Кубраков, Юрий Голик, Александр Трухин и Кирилл Тимошенко. Через разные связанные схемы генерируется кэш на негласные нужды Банковой. Конкретно Трухина отличает изобретательность по этой части и небрезгливость”, - говорит собеседник в руководстве одной из оппозиционных фракций.

Задействован он и в сборе голосов за нужные для ОП законы.

“Трухин для ОП стал фигурой вроде Кононенко при президенте Порошенко. Он, в том числе, помогает собирать голоса. Это он курирует перебежавшую под ОП часть “Голоса” вместе с Устиновой. Причем действует Трухин чересчур прямолинейно: бывает, прямо в сессионном зале пошепчется, и его “подопечные” уже голосуют вместе с СН. В комитете же он “подобрал” под себя комиссию по распределению соцэконома (средства на мажоритарные округа - Ред.), посадив часть “слуг” в комитете на отдельную “зарплату”. А это уже возможность вести торги со “своими” и “чужими” мажоритарщиками”, - говорит источник в руководстве одной из оппозиционных фракций.

По его словам, исключение из партии и даже из фракции для Трухина не страшны. А вот потеря места в комитете - другое дело.

“Это его место силы. Его теперь попытаются убрать оттуда, но не факт, что получится”, - говорит “Стране” один из оппозиционеров.

В статусе внефракционного Трухин также сможет работать с голосами. Если он сохранит доверие Банковой, конечно.

Нарыв созрел

Ситуация значительно хуже сейчас для Трухина по сравнению с августом. Хотя прямых доказательств его вины в ДТП по-прежнему нет (или их просто еще не показали), это его уже не спасает. Попытку подкупа отрицать значительно сложнее, поэтому такая быстрая реакции власти. Однако идут явные попытки “заговорить” проблему.

“Но получается плохо. Несколько месяцев обществу рассказывали, что не все так однозначно с Трухиным. И теперь резкий разворот: Трухин - плохой, ату его. Это слишком явное “переобувание”, которое общество не примет. Оппоненты власти, способствовавшие появлению расследования, рассчитали хорошо: вышел сюжет во вторник, будет обсуждаться почти всю неделю, в том числе на ток-шоу, которые выходят перед выходными на телеканалах. Акцент будет делаться на близости Трухина к ОП, а значит, к президенту Зеленскому. Поэтому имидж Зе обязательно пострадает. Худшее еще впереди: скандалов уже было слишком много, они собрались в “нарыв”, который вот-вот прорвет и еще сильнее размоет рейтинг власти”, - полагает политолог Вадим Карасев.

В свою очередь политолог Руслан Бортник сомневается, что дела против Трухина будут в ближайшее время доведены до приговоров, а значит, депутатом он останется.

“Политически он, конечно, потеряет много. Он останется своим де-факто, но использовать его для решения каких-то вопросов, приглашать его в ОП будет очень некомфортно. Впрочем, какая-то второстепенная роль в нынешней системе власти для него найдется”, - комментирует эксперт “Стране”.