По информации источников "Страны", в Офисе президента паника по поводу ситуации с видео с нардепом от "Слуги народа" Александром Трухиным, которого полгода покрывала вся фракция и лично президент Владимир Зеленский.

"Президент в бешенстве, там одна позиция: "Трухина нахер". Арахамии влепили по первое число, уже только и успевает заявления диктовать. Вот эти его заявления - это пять. Да-да, конечно, а то ж никто об этом не знал. Просто у нас Саша Трухин - это самый важный человек в партии, его все покрывают. Эти видео должны были удалить, но, враги Трухина оказались сильнее, чем его лоббисты в ОП. К слову, из-за своих покровителей он и подофигел от собственной важности, начал творить фигню. Во-первых, нажил себе много врагов во фракции. Первый - глава бюджетного комитета Аристов. Просто для понимания: за две недели до этого ДТП был решен вопрос сделать Трухина главой бюджетного комитета. Это уже было решено и согласовано, но после ДТП решили отложить этот вопрос. Во-вторых, Трухин с рядовыми депутатами фракции даже не здоровался, общался только с высшим руководством. Я думаю, если бы он даже закурил сигарету в зале заседаний, ему ничего бы не было. Это же наш Саша Трухин, ему можно все", - рассказал источник во фракции "Слуга народа".

Напомним, авария с участием Трухина произошла еще 23 августа 2021 года. В ней пострадал глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи. Мы рассказывали, что ГБР за пять месяцев расследования так и не выяснило, кто был за рулем авто.

Вчера появилось видео, как Александр Трухин после ДТП пытается подкупить полицию. После этого Арахамия призвал Трухина выйти из фракции.

Сегодня нардепа исключили из партии "Слуга народа". В МВД заявили, что уголовное производство по данному делу было передано из Нацполиции в ГБР, генпрокурор заявила уже об открытии дела и поручила его расследовать НАБУ.

Вместе с тем, мы сообщали, что Арахамия инициирует внеочередное заседание Рады, чтобы заслушать отчет по уголовным делам нардепов.

Также мы писали, что ранее президент Зеленский, комментируя эту аварию, заявил: "Я считаю, ничего тут страшного нет, это ДТП".