Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в связи с публикацией видео с Александром Трухиным инициирует внеочередное заседание Верховной Рады. На нем по уголовным делам нардепов будут заслушаны министр внутренних дел, генпрокурор и глава ГБР.

Об этом в Telegram-канале сообщила спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук.

"В последнее время в правоохранительных органах накопилось много вопросов по делам народных депутатов Трухина, Кузьминых, Воронько, Дмитрука, Порошенко, Медведчука и устаревших расследований в отношении Юрченко и Дубневича. Никакая политическая сила не должна покрывать этих людей, они должны понести ответственность за свои поступки", - сказал Арахамия.

Поэтому, по словам Арахамии, он инициирует проведение внеочередного заседания Верховной Рады, на котором нардепы должны заслушать министра внутренних дел, генерального прокурора и председателя ГБР по делам народных депутатов.

Напомним, "Страна" писала о том, что ранее Арахамия призвал Трухина выйти из фракции после видео пьяного ДТП.

Также мы сообщали, что нардепа Трухина исключили из партии "Слуга народа".