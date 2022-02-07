До момента ДТП за рулем автомобиля нардепа Александра Трухина в день аварии находился его водитель - тот самый мужчина в красной футболке, который фигурирует на видео, опубликованном в ГБР,

Об этом пишет "Сегодня" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Мужчина в красной футболке – по поводу него Трухин сообщал, что это его водитель", – рассказал собеседник издания.

Напомним, дорожно-транспортная авария с участием народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина произошла почти полгода назад - в августе прошлого года.

Однако, за неполные шесть месяцев следствие так и не выяснило, кто находился за рулем автомобиля на момент аварии. Сейчас ГБР проводит последнюю экспертизу, чтобы это установить.

Ранее в ГБР обнародовали информацию, согласно которой на всех камерах от Полтавы до Борисполя за рулем авто был человек в красной одежде. Но на участке дороги, где случилась авария, камеры наблюдения были демонтированы.

Также сообщалось, что новый скандал вокруг ДТП с участием нардепа разгорелся после того, как в Сеть слили видео со дня аварии. На кадрах видно, как Трухин просит полицейского отпустить его с места происшествия и намекает на спортивную сумку с деньгами, которая лежит в багажнике. Об инциденте подробно писала "Страна".