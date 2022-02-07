В Государственном бюро расследований изучили материалы с видеокамер, установленных от Полтавы до Киева, которые фиксировали передвижение машины народного депутата Украины Александра Трухина в день ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следователи Бюро обнаружили, что на всех камерах от Полтавы до Борисполя за рулем Audi A8 находился человек в одежде красного цвета. В частности, это зафиксировала и последняя рабочая камера, расположенная в центре города Борисполь.

"Авария произошла на участке дороги, где были демонтированы камеры наблюдения. Поэтому был назначен ряд экспертиз для установления личности водителя в момент ДТП", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что на знаменитом видео с камеры полицейского Трухин в белой рубашке и костюме. А в красной майке на видео - некий мужчина, который ведёт окровавленного человека, которого Трухин назвал своим "кентом".

"Видео с камер наблюдения, опубликованное ГБР, по идее, является аргументом, что в момент аварии нардепа от "Слуги народа" за рулем не было. Но:

1. Теоретически нардеп мог пересесть за руль уже после того, как было сделано видео.

2. Если за рулем был другой человек, почему он сам в этом не признался? Особенно учитывая большой политический накал вокруг дела.

3. Непонятно поведение Трухина после аварии, который сразу же побежал зачем-то договариваться с полицейским. Хотя, если он просто сидел на заднем сидении в момент аварии, то ему незачем было проявлять какую-то активность.

С другой стороны, низкие интеллектуальные способности нардепа, плюс ощущение безнаказанности, помноженное на алкоголь, вполне могли потянуть Трухина на подвиги даже если он не был за рулём. Типа "я сейчас вопрос порешаю".

Ну вот и порешал. Себе на статью по взятке и на грандиозный удар по рейтингу партии и Зеленского", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что ГБР проводит последнюю экспертизу, чтобы установить, кто был за рулем в момент ДТП с участием Трухина.

Также "Страна" подробно писала о нашумевшем ДТП с участием Трухина и новом скандале, который разгорелся спустя почти полгода после аварии - когда в Сеть выложили видео с места событий.