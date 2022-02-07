Государственное бюро расследований уже провело четыре экспертизы и все еще проводит последнюю, чтобы установить, кто был за рулем во время аварии с учатсием нардепа Александра Трухина, которая произошла почти полгода назад.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой информацию из ГБР.

"4 экспертизы проведены, продолжается пятая, последняя, которая должна установить, кто был за рулем", - рассказали в бюро.

На сегодняшний день следствие все еще не знает, кто был за рулем в момент аварии.

Стоит отметить, что один из свидетелей дал показания, что за рулем был именно Трухин. При этом с августа прошлого года, когда произошла авария, расследование шло очень медленно. Но недавно в интернет слили видео, на котором Трухин намекает на взятку правоохранителям и хочет уйти с места происшествия и скандал вокруг аварии разгорелся с новой силой.

Почему скандал со "слугой народа" стал серьезным ударом для Банковой, подробно разбиралась "Страна".

Также мы писали, что заснявший Трухина после ДТП коп рассказал, что слил видео в базу полиции и больше не имел к нему доступа.